Общественная палата ЛНР передала приютам для животных помощь в рамках кампании «ЗооДруг»

Председатель ОП ЛНР Алексей Карякин предал документы на гуманитарный груз. Фото: ОП ЛНР

Общественная палата (ОП) ЛНР передала приютам для животных и конноспортивным клубам Республики помощь, полученную в рамках кампании ОП РФ «ЗооДруг».

- Сегодня мы разгружаем вторую фуру помощи для наших животных. Она была отправлена 3 ноября от Музея Победы в Москве в рамках кампании «ЗооДруг» ОП Российской Федерации. Мы видим, что Россия помощь оказывает не только жителям Донбасса, но и животным, - сказал председатель ОП ЛНР, Герой ЛНР Алексей Карякин.

Доставленные в Республику пшено, ячмень, сухие корма распределяются, в том числе, и на освобожденные территории - в Кременную, Станицу Луганская, Счастье.

- У нас на попечении находятся более 140 животных: около 30 собак и более 100 кошек. Спасибо организаторам, доставщикам, людям, которые собирали нам помощь, и тем, у кого болит душа и сердце за наших животных, ведь многие из них сейчас оказались бездомными, - поблагодарила представитель алчевского приюта «Дом добра» Янина Строева.

Кампания «ЗооДруг», запущенная по инициативе Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ, направлена на оказание помощи зоопаркам и приютам для животных в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

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