Более 80 молодых врачей ДНР ежемесячно получают по 10 тысяч рублей из фонда имени Некрасова

Фонд реализует программу помощи молодым специалистам «Медицина малой родины». Фото: ДонНМУ

Благотворительный фонд имени Владимира Некрасова наладил в ДНР выплату ежемесячной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей молодым медицинским специалистам. Об этом сегодня ДАН сообщила директор фонда Ольга Позднякова.

Она рассказала, что фонд реализует программу помощи молодым специалистам «Медицина малой родины». Те, кому назначена ежемесячная выплата, трудятся в медучреждениях Горловки, Иловайска, Тореза, Докучаевска, Амвросиевского и Тельмановского районов. Таких — 81 человек. Также фонд каждый месяц начисляет по 2 тыс. рублей преподавателям-стажерам и ассистентам, обучающим студентов-медиков. Эту поддержку получают 54 человека.

Среди мер поддержки также материальная помощь интернам, готовым к работе в отдаленных населенных пунктах Республики. В этом году свыше 70 человек изъявили проходить интернатуру в таких больницах.

БФ им. Некрасова зарегистрирован в ДНР с 2021 года. Ежемесячные выплаты медикам начались прошлой осенью. А весной этого года фонд обеспечивал медиков Мариуполя единоразовой помощью в размере 15 тыс. рублей.

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