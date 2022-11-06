Украинские боевики ночью и утром обстреляли Алчевск и Стаханов американскими ракетами HIMARS

В Сватово разрушены пять гаражей и уничтожены два автомобиля. Фото: СЦКК ЛНР

Сегодня, 6 ноября, киевские силовики обстреляли Алчевск и Стаханов из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По городам были выпущены семь ракет. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:35 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS, выпущено три ракеты. В 07:20 по населенному пункту Стаханов выпущены четыре ракеты, - говорится в сообщении.

В Стаханове обстрелу подвергся центр города. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Также в СЦКК сообщили, что за прошедшие сутки, 5 ноября, ВФУ дважды обстреляли территорию ЛНР.

- Зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Сватово и Кременная с применением американской РСЗО HIMARS. выпущено шесть ракет, - отмечается в сообщении.

По данным СЦКК, в результате обстрела в Сватово разрушены пять гаражей и уничтожены два автомобиля.

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