В Макеевке появилась «Аллея дружбы» с молодыми кленами

«Аллея дружбы» была заложена в сквере Славы в преддверии Дня народного единства. Фото: администрация Макеевки

В Макеевке в сквере Славы появилась «Аллея дружбы». Ее заложили в преддверии Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам мэра Макеевки Владислава Ключарова, который принял участие в мероприятии вместе с представителями Югры и Свердловской области, этот праздник символизирует преемственность традиций народного единения и сплочения.

- «Аллея дружбы» станет напоминанием о том, что судьба Отечества напрямую зависит от добросовестного труда и активной гражданской позиции каждого из нас, - считает он.

В администрации уточнили, что на открывшейся аллее были высажены саженцы клены, чьи листья напоминают раскрытую человеческую ладонь - символ дружественности, открытости и единения. Также здесь установлен памятный камень, на котором выгравированы слова «Вместе - мы сила великой России».

Напомним, сегодня в Российской Федерации отмечают День народного единства. В этом году Россия встречает этот праздник вместе с новыми регионами - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

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