В ДНР сообщили о новом обмене пленными с Украиной по формуле «107 на 107»

Украинской стороне будут отданы в основном вэсэушники Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Россия проведет новый обмен военнопленными с Украиной. На этот раз заявленная формула обмена составляет «107 на 107». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вээсушников, - заявил он.

По словам Пушилина, более половины освобожденных, а именно 65 человек, являются жителями Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, накануне состоялось еще два обмена пленными между Россией и Украиной, в результате которых смогли вернуться домой девять военнослужащих ДНР. Все освобожденные из плена бойцы являются мобилизованными гражданами, большинство из них - студенты. Все они были направлены на медицинский осмотр. Бойцы пройдут при необходимости необходимое лечение и реабилитацию.

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