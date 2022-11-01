В ДНР вернулись девять освобожденных из украинского плена бойцов

Из украинских застенок удалось освободить еще несколько человек. Фото: ombudsman-dnr.ru

На минувшей неделе состоялось еще два обмена пленными между Россией и Украиной, в результате которых смогли вернуться домой девять военнослужащих ДНР. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Омбудсмен уточнила, что все освобожденные из плена бойцы являются мобилизованными гражданами.

- В числе бойцов, которых удалось освободить, девять военнослужащих Народной милиции ДНР. Четверо из них вернулись домой на выходных, еще пятеро прибыли в Республику сегодня. Все они из числа мобилизованных. Большинство - студенты, - сообщила она.

По словам Морозовой, сейчас военнослужащие направлены на медицинский осмотр. В больнице им окажут всю необходимую помощь.

- Как и в предыдущих случаях, в плену ребята подвергались избиениям и пыткам, - рассказала уполномоченный по правам человека в Республике.

Уточняется также, что с начала проведения специальной военной операции между ДНР и Украиной отсутствует какой-либо прямой диалог по вопросу обмена военнопленными. Все коммуникации осуществляются только на уровне официальных представителей России.

- Со свой стороны мы формируем списки военнослужащих Народной милиции ДНР, находящихся в украинском плену. И наших ребят, безусловно, включают в общие списки на обмен, - рассказала омбудсмен, которая поблагодарила всех тех, кто принимает активное участие в освобождении донецких военнослужащих из плена.

Дарья Морозова также подчеркнула, что переговорный процесс проходит крайне тяжело - украинская сторона, как и прежде, не всегда придерживается достигнутых договоренностей.

- Борьба идет буквально за каждого пленного в списке, - говорит она.

Слова омбудсмена подтверждает врио Главы ДНР Денис Пушилин, который встретил освобожденных бойцов с их родными в Амвросиевке.

Руководитель Республики поприветствовал каждого из бойцов и поблагодарил их за стойкость и терпение. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

- В большинстве это молодые пацаны. Но слушаешь и понимаешь - мужики: выстояли, не сломились и все правильно понимают. Рассказывают, что их били, издевались, заверяли, что домой не вернутся. Впереди ребят ждет медицинское обследование и реабилитация. А мы продолжаем работать над тем, чтобы вытащить остальных, - сказал он.

Напомним, ранее в ДНР сообщили про очередной обмен пленными с Киевом по формуле 50 на 50. По словам Дениса Пушилина, из украинских застенок на свободу должны выйти 50 бойцов, в числе которых семь военнослужащих из Донецкой, а двое - из Луганской Народных Республик.

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