В Донбассе сохранят уличную торговлю на ярмарках и рынках

Уличная торговля в ДНР сохранится Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рекомендует новым регионам придерживаться многоформатной торговли. Об этом заявил заместитель главы Правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что говорить о появлении в ближайшее время крупнейших российских ретейлеров в регионах Донбасса «пока рано».

- В этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные, и они обеспечивают население всем необходимым, - сказал вице-премьер.

Он уточнил, что Минпромторг ориентировал коллег на концепцию развития оптовых продовольственных рынков, методические рекомендации по организации ярмарок, уличной торговли. Особое внимание в стратегии, действующей до 2025 года, уделено как сетевому ретейлу, так и ярмаркам, рынкам.

Напомним, что ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин выступил за сохранение действующих в Республике местных сетей супермаркетов.

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