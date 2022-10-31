В ДНР начнут выдавать российские паспорта во всех отделениях миграционной службы

Документы могут подать граждане ДНР, Украины, а также лица без гражданства Фото: Дмитрий СТЕШИН

В ДНР до конца ноября все подразделения Миграционной службы начнут принимать документы на получение российских паспортов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.

Сейчас заявления на паспорт гражданина Российской Федерации принимают в четырех отделениях миграционки. В Донецке, Харцызске и Енакиево заявители могут подать документы на получение российского паспорта по талонам электронной очереди после предварительной консультации, в Мангуше граждан принимают в порядке живой очереди.

Документы могут подать граждане ДНР, Украины, а также лица без гражданства, проживавшие на 30 сентября этого года на территории Республики, или ранее проживавшие в ДНР, но выехавшие в Россию.

Ранее российские паспорта выдавали в Ростовской области в упрощенном порядке, который был утвержден весной 2019 года. Обязательным условием для подачи документов было наличие гражданства ДНР.

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