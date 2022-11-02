В Харцызске, Иловайске и Зугрэсе благодаря помощи Нижегородской области оборудуют 13 новых компьютерных классов

Из Нижнего Новгорода передали новое цифровое оборудование. Фото: ТГ/Жукова

Новое цифровое оборудование для образовательных организаций прибыло в Харцызск из Нижегородской области. Об этом сообщила сегодня глава администрации Харцызска Виктория Жукова.

- 153 ноутбука, 175 мышек, 10 лазерных многофункциональных устройств (МФУ), 18 проекторов и 16 интерактивных панелей пополнят техническое оснащение школ. Теперь в каждой школе Большого Харцызска современный компьютерный класс, — отметила Жукова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что благодаря привезенной технике будет дополнительно оборудовано 13 компьютерных классов.

Напомним, в агломерацию Большой Харцызск входят сам Харцызск, Зугрэс, Иловайск, поселки Зуевка и Троицко-Харцызск.

Нижегородская область взяла шефство над Харцызском. Сейчас в городе активно ремонтируются дороги. В ближайшее время поменяют 14 лифтов в многоэтажках. Уже осуществляется монтаж, проверка электрики, проходят пусконаладочные работы.

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