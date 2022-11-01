Бойцы ДНР взяли штурмом опорный пункт ВСУ в поселке Невельское

В ходе штурма удалось захватить пленных и большое количество трофейного оружия Фото: Дмитрий СТЕШИН

Бойцы ДНР взяли штурмом опорный пункт украинских войск в поселке Невельское к западу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- В ходе наступательных действий в районе поселка Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков, - заявили там.

В оборонном ведомстве Республики также уточнили, что при штурме было захвачено много пленных и большое количество трофейного оружия, в том числе иностранного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки бойцы ДНР при поддержке российских войск уничтожили до полусотни украинских боевиков и их технику, среди которой - пусковая установка от зенитно-ракетного комплекса С-300, четыре танка и пять единиц бронированной и автомобильной техники. В воздухе были сбиты три беспилотника противника.

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