В Донбассе войска союзников уничтожили пусковую установку от зенитно-ракетного комплекса ВСУ

Освободительная операция продолжается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки бойцы ДНР при содействии российских войск уничтожили до полусотни украинских боевиков и их технику, среди которой - пусковая установка от зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре танка - два Т-72М1 и два Т-64БВ, одна пусковая установка 5П85С, пять единиц бронированной и автомобильной техники, - заявил Басурин.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что в воздухе были сбиты три беспилотника противника.

Тем временем в ЛНР потери украинской армии в живой силе оценили в 80 человек.

- Уничтожено до 80 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, три беспилотных летательных аппарата, девять единиц специальной автомобильной техники, - уведомил о результатах спецоперации за прошедший день официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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