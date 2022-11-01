При обстреле поселка Краснореченское в ЛНР был ранен 10-летний ребенок

Мальчик получил тяжелые ранения Фото: Олег УКЛАДОВ

Десятилетний ребенок был ранен в результате обстрела украинскими войсками поселка Краснореченское Кременского района в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что мальчик находится в тяжелом состоянии.

- По оперативным линиям представительства ЛНР в СЦКК получена дополнительная информация о том, что 31 октября в результате артиллерийского обстрела Кременского района в пгт Краснореченское тяжелые ранения получил 10-летний мальчик, - заявили наблюдатели.

Напомним, за прошедшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины были зафиксированы четыре обстрела по населенным пунктам Сватово, Алчевск, Первомайск и Кременная с применением американской РСЗО M142 HIMARS (пять ракет) и артиллерийского орудия 155 мм (три снаряда). Обстрелы привели к гибели гражданских людей и многочисленным разрушениям.

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