В Алчевске обстрелом ВСУ разрушено здание гостиницы «Металлург»

Наблюдатели фиксируют последствия обстрелов. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска четыре раза обстреливали территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что по населенным пунктам были нанесены ракетные и артиллерийские удары с применением американского оружия.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Сватово, Алчевск, Первомайск и Кременная с применением американской РСЗО M142 HIMARS (пять ракет) и артиллерийского орудия 155 мм (три снаряда), - заявили наблюдатели.

По информации представительства, в результате обстрелов в Алчевске погиб мирный житель 1956 года рождения. Кроме того, было разрушено здание местной гостиницы «Металлург», повреждены семь многоквартирных домов и продовольственный магазин. В Первомайске получили разрушения пять жилых домов, мастерские Первомайского колледжа и помещения имущественного комплекса бывшей «Менжинской больницы». В Сватово повреждены 2 жилых дома, ЛЭП и газопровод. А в Кременной под обстрелом погибла мирная жительница 1939 года рождения.

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