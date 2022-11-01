ВСУ нанесли ракетный удар по оживленной трассе в районе Волновахи

Очевидцы сообщают о прилетах по гражданской дороге. Фото: t.me/RtrDonetsk

Сегодня утром вооруженные формирования Украины нанесли по Волновахе ракетный удар из реактивной системы залпового огня американского производства. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что обстрел был произведен в 09:15 со стороны позиций украинских войск в Красноармейске. Оттуда были выпущены три ракеты из РСЗО HIMARS.

Тем временем очевидцы сообщают о том, что удар ВСУ пришелся по гражданской дороге, ведущей в сторону Волновахи. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, 31 октября вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли центр Донецка. Вражеские ракеты разрывались в Ворошиловском районе. Возле студгородка и Дома Правительства. Были возгорания в некоторых домах на проспекте Ватутина, на улице Щорса в пятиэтажке было факельное горение газопровода. Спасатели МЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания и вывели людей на свежий воздух. В здании детского дошкольного учреждения на Университетской взрывной волной выбило окна. По данным СЦКК ДНР, украинские войска выпустили ракеты из оккупированной Карловки.

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