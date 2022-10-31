Украинские боевики обстреляли центр Донецка: под огнем оказались улицы Университетская, Щорса и проспект Ватутина

Эвакуация людей на улице Щорса

31 октября вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли центр Донецка. Вражеские ракеты разрывались в Ворошиловском районе. Возле студгородка, Дома Правительства…

Обстрел ВСУ улицы Щорса

Обстрел ВСУ улицы Щорса

Обстрел ВСУ улицы Щорса

Были возгорания в некоторых домах на проспекте Ватутина, на улице Щорса в пятиэтажке было факельное горение газопровода. Спасатели МЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания и вывели людей на свежий воздух.

Обстрел ВСУ улицы Щорса

В здании детского дошкольного учреждения на Университетской взрывной волной выбило окна. По данным СЦКК ДНР, украинские войска выпустили ракеты из оккупированной Карловки.

Обстрел ВСУ улицы Щорса

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