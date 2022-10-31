Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика31 октября 2022 17:00

Украинские боевики обстреляли центр Донецка: под огнем оказались улицы Университетская, Щорса и проспект Ватутина

На одном из многоквартирных домов в результате обстрела ВСУ горел газопровод
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Эвакуация людей на улице Щорса

Эвакуация людей на улице Щорса

31 октября вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли центр Донецка. Вражеские ракеты разрывались в Ворошиловском районе. Возле студгородка, Дома Правительства…

Обстрел ВСУ улицы Щорса

Обстрел ВСУ улицы Щорса

Обстрел ВСУ улицы Щорса

Обстрел ВСУ улицы Щорса

Обстрел ВСУ улицы Щорса

Обстрел ВСУ улицы Щорса

Были возгорания в некоторых домах на проспекте Ватутина, на улице Щорса в пятиэтажке было факельное горение газопровода. Спасатели МЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания и вывели людей на свежий воздух.

Обстрел ВСУ улицы Щорса

Обстрел ВСУ улицы Щорса

В здании детского дошкольного учреждения на Университетской взрывной волной выбило окна. По данным СЦКК ДНР, украинские войска выпустили ракеты из оккупированной Карловки.

Обстрел ВСУ улицы Щорса

Обстрел ВСУ улицы Щорса

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Часть меня умерла – не унять эту боль»: люди пишут письма погибшим детям Донбасса

С начала гражданской войны в Донбассе погибли больше 200 детей, тысячи – ранены (подробно)

Спецоперация на УкраинеИнтересное