Украинские боевики ранили мирную жительницу в Горловке Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 31 октября, украинские боевики ранили мирную жительницу в Горловке. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

- Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли удар по Никитовскому району Горловки. По улице Полынова ранение получила женщина 1952 г. р., - информирует штаб.

Ранее «КП» рассказывала, что сегодня в Горловке в результате обстрела ВСУ ранена девушка-подросток 2006 г. р. ЧП произошло в Никитовском районе города.

Сегодня же в Горловке в Озеряновке, что в Центрально-Городском районе города, в результате украинского обстрела мирная жительница погибла. Украинские боевики били по улицам Глебова и Ботаническая. Повреждено здание школы № 58.

Напомним, что 31 октября под обстрелом снова оказался центр Донецка. Украинские ракеты разрывались в Ворошиловском районе. Возле студгородка, Дома Правительства.

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