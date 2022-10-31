Два командира из легендарного подразделения «Сомали» получили Звезды Героя ДНР

Денис Пушилин вручил награды. Фото: Администрация Главы ДНР

Замкомандира батальона «Сомали» Андрей Николюк и командир взвода батальона Николай Губченко получили Звезды Героев ДНР.

- Не всегда получается оперативно выдать присвоенные награды. Так вышло и в данном случае: вручил Звезду Героя Донецкой Народной Республики замкомандира в/ч 08828 Андрею Николюку и командиру взвода этой части Николаю Губченко. Выписаны они были еще до 30 сентября, а вот доехал до «Сомали» только сейчас, - сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Также он рассказал, что гвардии подполковник Андрей Николюк защищает Республику с 2014 года. Управляя танковым взводом, неоднократно уничтожал и захватывал в боях вражескую технику. Николай Губченко в Народной милиции с 2016-го. Его взвод минометчиков отличился в обеспечении артподготовки штурмовых атак, неоднократно уничтожал по нескольку десятков боевиков и их технику.

Еще девяти бойцам «Сомали» Денис Пушилин вручил медали «За отвагу», Георгиевские кресты и орден Республики.

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