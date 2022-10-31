Обстрел центра Донецка: на проспекте Ватутина горят дома

Сегодня, 31 октября, вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреливают центр Донецка.

- Зафиксированы попадания в жилые дома по проспекту Ватутина. В результате возникли возгорания. В Ворошиловском районе в здании детского дошкольного учреждения по ул. Университетской повреждено остекление окон, - в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

По словам очевидцев, минимум три снаряда разорвались на пересечении улицы Университетской и проспекта Богдана Хмельницкого. Один из крупнокалиберных снаряд упал сразу за Домом Правительства.

Ранее «КП» сообщала, что 15.12 украинские боевики начали обстрел района студгородка в Донецке. По данным СЦКК, на том момент вооруженные формирования Украины выпустили три ракеты из Карловки. Украинские боевики выпускают их из реактивных систем залпового огня.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Часть меня умерла – не унять эту боль»: люди пишут письма погибшим детям Донбасса

С начала гражданской войны в Донбассе погибли больше 200 детей, тысячи – ранены (подробно)