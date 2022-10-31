Украинские боевики за сутки двадцать два раза обстреляли ДНР: под огнем оказались семь городов и сел

ВСУ обстреливают жилые массивы. Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина

Украинские боевики за минувшие сутки двадцать два раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 92 боеприпаса. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район) и Еленовка, - говорится в сообщении военных экспертов СЦКК.

За это период один мирный житель был ранен. Мужчина пострадал в ранее освобожденной Кирилловке. Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры.

На донецком, ясиноватском и горловском направлениях противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра.

Напомним, что в предыдущие сутки вооруженные формирования Украины 49 раз обстреляли Республику.

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