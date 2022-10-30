ВФУ за сутки выпустили по ДНР более 200 боеприпасов

Украинские боевики открыли огонь по поселку Октябрьский рудник в Куйбышевском районе Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по Донецкой Народной Республике 49 раз, выпустив 224 различных боеприпасов. В результате этого ранение получил мирный житель в ранее освобожденном Степном. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждено одно домостроение в Ясиноватой, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались двенадцать населенных пунктов Республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Еленовка, Степное, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На горловском – артиллерию 155 и 152 мм, танки. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксирован 91 обстрел.

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