ВСУ обстрелом повредили храм Святых Новомучеников в Донецке

Культовое сооружение, где проходят богослужения, попало под удар снарядов сегодня днем Фото: ИВАНОВА Диана

Здание храма Святых Новомучеников в Донецке было повреждено в результате обстрела города со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Градоначальник отметил, что культовое сооружение, в котором проходят богослужения, попало под удар снарядов сегодня днем. В результате обстрела в храме вылетели стекла.

- В результате варварского обстрела нашего города в Киевском районе в 14:35 повреждено остекление храма Святых Новомучеников, - проинформировал мэр.

Тем временем в Ясиноватой вследствие ракетного удара со стороны ВСУ был разбит целый ряд гражданских объектов. Так, по улице Школьной повреждения получил пищеблок железнодорожной больницы, а по улице Ленина пострадал корпус поликлиники. По улице Некрасова серьезные повреждения получил детский сад «Радуга», есть угроза обрушения его конструкций. А по улице Орджоникидзе поврежден многоквартирный жилой дом, в результате обстрела там возник пожар.

Сообщается также про ранение женщины 1970 года рождения.

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