«Промсвязьбанк» с 1 ноября начнет программу потребительского кредитования в ДНР

«Промсвязьбанк» будет выдавать кредиты заемщикам возрастом от 21 года. Фото: ЦРБ ДНР

Программа потребительского кредитования «Промсвязьбанка» начнет действовать в ДНР с 1 ноября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Центрального республиканского банка (ЦРБ).

- С 1 ноября 2022 года ПАО «Промсвязьбанк» запускает программу потребительского кредитования физических лиц. Сумма кредита — от 50 тысяч рублей, ставка — 19,5% годовых, срок кредита — от 12 до 60 месяцев, — сказано в сообщении.

Отмечается, что кредиты будут выдаваться заемщикам возрастом от 21 года на момент получения кредита до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин на дату возврата кредита.

С 1 декабря этого года ЦРБ прекратит предоставление кредитных средств по договорам физлиц заключенным до 1 ноября.

- В целях создания благоприятных условий физическим лицам, имеющим обязательства по кредитным договорам перед ЦРБ, ПАО «Промсвязьбанк» начинает рефинансирование таких обязательств с 1 ноября 2022 года, — заключили в банке.

Ранее сообщалось, что с 20 октября все кредитные организации, работающие в ДНР, были обязаны осуществлять выплату пенсий.

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