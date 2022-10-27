Денис Пушилин заявил, что проработана альтернативная возможность обеспечения ДНР водой в полном объеме

Пушилин прокомментировал ситуацию с водоснабжением и началом отопительного сезона в Республике. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 27 октября, врио Главы ДНР Денис Пушилин в прямом эфире программы «Соловьев Live» прокомментировал ситуацию с водоснабжением и началом отопительного сезона в Республике.

- Такого отопительного сезона сложного у нас не было никогда, потому что тут обстрелы, тут нехватка воды, – констатировал Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что ситуация осложняется рядом факторов, в том числе тем, что люди сливают воду из отопительных систем для бытовых нужд.

Денис Пушилин поблагодарил власти Москвы за помощь в снабжении водой. Он отметил, что работы ведутся вместе с МЧС, в частности идет подвоз в котельные и развозка воды – и технической, и питьевой.

Также он отметил, что решение вопросов водоснабжения нельзя связывать исключительно с освобождением Славянска и севера Республики, так как у Украины останется возможность перекрыть воду Донбассу в Харьковской области. Он заявил, что вода должна поступать из источника, который полностью подконтролен России.

- Поэтому мы проработали совместно с федеральными органами альтернативную возможность поставки воды и обеспечения водой в полном объеме наших населенных пунктов, – рассказал Денис Пушилин. - Это понятные временные рамки по такому экстренному обеспечению населения водой.

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