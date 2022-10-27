В Шахтерске в результате обстрела ракетами HIMARS ранены четыре мирных жителя

Последствия артударов по поселку Бирюзова в Донецке. Фото: ДНР Онлайн

Четыре мирных жителя ранены в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции в Шахтерске, вызванный обстрелом пожар продолжается. Об этом сообщили сегодня в Штабе территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела ВФУ нефтебазы и ж/д станции в Шахтерске произошло возгорание ГСМ. Ранения получили четыре мирных жителя. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Согласно информации СЦКК, в 12:52 ВФУ выпустили по Шахтерску три ракеты из РСЗО HIMARS.

Также в поселке Бирюзова в Кировском районе Донецка число раненых выросло до семи. В СЦКК сообщили, что ранения получили женщины 1961, 1959, 1947 г.р. и мужчины 1964, 1988, 1976, 1965 г.р. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о пятерых раненых. Обстрелом также повреждены многоквартирные жилые дома.

Тем временем, в населенном пункте Степное (временно присоединен к администрации Донецка) по ул. Садовой ранение получила женщина 1966 г.р.

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