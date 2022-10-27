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Политика27 октября 2022 8:53

Комедантский час в ряде городов и районов ЛНР теперь действует с 21:00 до 06:00

Врио Главы ЛНР установил новый запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
В Кременной, которая находится рядом с линией фронта, ввели новые ограничения. Фото: ГП ЛНР

В Кременной, которая находится рядом с линией фронта, ввели новые ограничения. Фото: ГП ЛНР

Временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник своим указом установил запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах с 21:00 до 06:00 в некоторых городах и районах ЛНР.

В числе таких территорий - города Лисичанск, Первомайск, Рубежное, Северодонецк, а также Кременской, Сватовский и Троицкий районы.

В остальных городах и районах ЛНР запрет на пребывание на улицах и в общественных местах по-прежнему действует с 23:00 до 04:00.

- Предоставить сотрудникам Министерства обороны Российской Федерации (Народной милиции Луганской Народной Республики), территориальных органов МВД Российской Федерации по ЛНР (МВД ЛНР), Федеральной службы безопасности РФ (МГБ ЛНР) право при необходимости осуществлять проверку документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища, транспортных средств, а по основаниям, установленным федеральным законом, - задержание граждан и транспортных средств, - отмечено в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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