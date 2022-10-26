Эдуард Басурин: Союзные силы за сутки уничтожили американскую гаубицу, два танка, девять бронетранспортеров и пикапов противника

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Силы русской коалиции за сутки уничтожили до 60 украинских боевиков. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 155-мм самоходная гаубица М109А3, два танка (Т-80БВ и Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбит один беспилотник противника, - рассказал Эдуард Басурин.

Ранее «КП» сообщала, что украинские боевики за сутки 89 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 367 снарядов, ракет, мин и гранат. По данным СЦКК, один мирных житель погиб, еще четырнадцать – ранены. Под вражеским огнем находились Донецк, Зайцево, Горловка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Макеевка и Докучаевск.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Украинские боевики ведут беспрерывный массированный обстрел Донецка, есть жертвы

По городу выпущены сотни снарядов, в том числе из натовских гаубиц и реактивных установок залпового огня «Град» (подробнее)