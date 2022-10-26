Украинские боевики за сутки 89 раз обстреляли ДНР, под огонь попали 12 городов и поселков

Последствия обстрела украинскими боевиками Буденновского района Донецка, в результате которого ранены 4 человека

Украинские боевики за сутки 89 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 367 снарядов, ракет, мин и гранат. Об этом сообщили в СЦКК ДНР.

- Под вражеским огнем оказались: Донецк (Буденовский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Докучаевск, - говорится в сводке.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного мирного жителя – мужчины в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских в Куйбышевском, Кировском, Киевском и Буденновском районах Донецка, и Никитовском районе Горловки.

Повреждены 35 домов в Куйбышевском, Петровском, Кировском, Киевском и Буденновском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.

Противник применял AGM-88 HARM, РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

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