ВСУ нанесли очередной удар по исправительной колонии в Горловке

Обстрел колонии длился несколько часов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ВСУ вновь обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что обстрел колонии начался сегодня с 8:20 и длился до 12:40. По территории исправительного учреждения со стороны украинских войск были выпущены 4 снаряда.

Как заявили в Штабе, пострадавших нет. Степень разрушения зданий и сооружений на этой территории сейчас устанавливают.

- Оперативная обстановка в Мичуринской исправительной колонии управляемая, - заявили военные.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ возобновили веерные удары по городам ДНР. Под массированным огнем украинской артиллерии находятся Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Яковлевка и Докучаевск. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Там призвали жителей принять меры личной безопасности и не покидать своих укрытий.

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