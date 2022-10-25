ВСУ возобновили веерные удары по городам ДНР

Жителей просят принять меры личной безопасности и не покидать укрытий. Фото: СЦКК ДНР

Сегодня утром украинские войска возобновили веерные удары по городам ДНР. Под массированным огнем их артиллерии находятся Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Яковлевка и Докучаевск. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там отметили, что за один час противник выпустил более 20 снарядов различного калибра.

- Обстрелы продолжаются. Просим жителей принять меры личной безопасности и не покидать укрытий, - призвали граждан в СЦКК.

Отметим, что по данным представительства, за прошедшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 92 боеприпаса. Огонь велся по Донецку, Зайцево, Гольмовскому, Ясиноватой, Яковлевке, Александровке и Ольгинке. Противник применял артиллерию калибром 155 и 152 мм, а также танковое вооружение.

Снарядами был поврежден один дом в Куйбышевском районе Донецка и два объекта гражданской инфраструктуры - в Александровке и Ольгинке.

Данных о пострадавших среди мирного населения не поступало.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

ВСУ выпустили по Золотому-2 две ракеты HIMARS, разрушены жилые дома

Обстрелу подвергся поселок Карбонит, снаряды приземлились в частном секторе (подробнее)