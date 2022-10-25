В ДНР приступили к профилактическим осмотрам детей возрастом от 2 до 17 лет

Выездные бригады медиков приступили к медосмотрам детей. Фото: ТГ/Хоценко

В Донецкой Народной Республике во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина и при поддержке Министерства здравоохранения России приступили к профилактическим осмотрам детей возрастом от 2 до 17 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он отметил, что медосмотры проводятся силами выездных медицинских бригад, в состав которых вошли как местные специалисты, так и врачи, прибывшие из других российских регионов.

- Осмотр проводится базовыми и специализированными бригадами, в состав которых включены педиатр, невролог, детский хирург, стоматолог, травматолог-ортопед, оториноларинголог, психиатр, офтальмолог, акушер-гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, - заявил Хоценко.

По словам премьера, на данный момент в Республике уже сформированы бригады медиков, которые до конца текущего года проведут профилактические медосмотры детей Тореза, Ждановки и Старобешевского района.

Напомним, ранее сообщалось, что медицинское обследование в рамках диспансеризации прошло уже более 2,6 тысяч детей в ДНР.

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