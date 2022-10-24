Медосмотр в ДНР прошли более двух с половиной тысяч детей

Медосмотр проводится на добровольной основе (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Медицинское обследование в рамках диспансеризации прошло уже более 2,6 тысяч детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.

— Профилактические медицинские осмотры детского населения Донецкой Народной Республики с 3 октября 2022 года начаты в городах Торез и Ждановка и Старобешевском районе, где уже осмотрено 2652 ребенка, — отметил министр.

Гарцев подчеркнул, что медосмотры проводятся в школах, детских садах и организациях среднего профобразования при подписании добровольного информированного согласия родителя или законного представителя ребенка.

Цель медосмотра — выявление возможных заболеваний и патологий, оценка физического и нервно-психического развития ребенка, а также профилактика болезней и выявление возможной предрасположенности к ним.

Напомним, что в ДНР из других регионов России прибудут 10 медицинских бригад для ускорения диспансеризации в образовательных учреждениях. Также в Республику доставят специализированные автомобили с медоборудованием.

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