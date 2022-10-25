ВСУ обстреляли школу, поликлинику и здание управления труда и соцзащиты в Горловке

Информация о разрушениях продолжает поступать. Фото: ТГ/Приходько

Здание местной поликлиники и школа были повреждены в Горловке этим утром в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поврежден ряд социальных объектов Никитовского района Горловки, расположенных по улице Черняховского: Управление труда и социальной защиты населения, здание поликлиники, школа № 30, - проинформировал он.

Чуть позже мэр сообщил о повреждении магазина в этом же районе и здания территориального центра, расположенного по улице Вознесенского.

Напомним, что сегодня утром украинские войска возобновили веерные удары по городам ДНР. Под массированным огнем их артиллерии находятся Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Яковлевка и Докучаевск. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там отметили, что за только один час противник выпустил более 20 снарядов различного калибра. В СЦКК призвали жителей принять меры личной безопасности и не покидать укрытий.

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