В Донецке украинские боевики ранили троих мирных жителей

По улице Авдеева ранены трое жителей. Фото: ДНР Онлайн

Сегодня, 23 октября, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Кировского района Донецка ранения получили трое мирных жителей. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики нанесли удар по Кировскому району города. По улице Авдеева ранены двое мужчин 1963 г.р., 1978 г.р. и женщина 1984 г.р. Пострадавшие доставлены в ДоКТМО и ГБ №24, - говорится в сообщении.

В Штабе посоветовали жителям беречь себя во время обстрелов.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. При необходимости, переместитесь в укрытие, - отметили в ШТО.

Напомним, что сегодня при обстреле Кировского района (поселок Машзавод) зафиксирован прилет во внутренний двор школы № 76 по улице Петровского. Повреждено остекление всех этажей. Также взрывной волной повреждено остекление трех этажей стоящего напротив здания межшкольного учебно-производственного комбината.

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