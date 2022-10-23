Для восстановления работы одной из крупнейших шахт Донбасса нужны инвестиции более 2 миллиардов рублей

Одна из крупнейших в Донбассе шахта имени Засядько нуждается в инвестициях. Фото: МинУиЭ ДНР

Для восстановления работы одной из крупнейших шахт Донбасса - имени А. Ф. Засядько - нужны инвестиции не менее 2 миллиардов рублей. Некогда процветающее предприятие сейчас оказалось в трудной ситуации из-за войны, которую киевский режим развязал в 2014 году.

Министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков уверен, что затраты инвестора быстро окупятся продажей угля. Ведь на шахте добывают коксующийся уголь. Министр напомнил, что в хорошие времена здесь выдавали на-гора порядка 1,6 млн тонн в год.

Но были и вовсе рекордные годы. В 1998 году шахта первой в угольной промышленности Украины добыла 3 млн тонн угля. В 2001 году добыча составила 4 млн тонн. Правда, рекорд омрачился трагедией – от взрыва метана погибли 55 горняков.

Ни для кого не секрет, что шахта является аварийно-опасной, добычу здесь ведут на глубине более километра. Но и запасы угля немалые – по довоенным оценкам более 140 млн тонн. Сейчас шахту заливает водой.

- Нет просто сил откачивать воду в тех ресурсах, что у нас есть, - признался министр Чертков.

Он сообщил, что для «Засядько» уже ищут инвесторов, другого варианта нет. Нужно и осушать, и проходки заново делать, и оборудование менять. Глава углепрома ДНР считает, что понадобится не менее 2 млрд рублей, но добыча угля позволит очень быстро компенсировать все вложения.

Засядьковцы в экстремальных условиях восстанавливают работу шахты, рискуя в любой момент быть заблокированными под землей. Фото: Скриншот видео ТК «Юнион»

РАБОТА ПОД ПОСТОЯННЫМИ ОБСТРЕЛАМИ

Шахта имени Засядько находится в Киевском районе Донецка, на северной окраине столицы ДНР. Эта территория с 2014 года под постоянными обстрелами ВСУ. Регулярно украинские боевики бьют и по угольному предприятию, и по рядом расположенной энергетической инфраструктуре.

27 сентября после очередного обстрела была обесточена часть городских подстанций. Без напряжения осталась и шахта Засядько. В тот момент в выработках находился 21 горняк. На угольном предприятии существует план эвакуации людей в подобных случаях. Спустя пять часов всех шахтеров подняли на поверхность, никто не пострадал. 12 августа в аналогичной ситуации оказались 109 горняков. Их выход на поверхность тоже занял почти пять часов.

Председатель профкома шахты Виктор Каторгин говорит, что обстрелы и обесточивание приводят к затоплению выработок вместе с оборудованием. Аварийная откачка воды – лишь часть беды. После этого надо восстанавливать технику – вывозить ее, ремонтировать, тестировать, заново устанавливать. Порой на это уходит несколько месяцев. К тому же оборудование изношено.

В Донецке верят, что российская армия сможет изгнать ВСУ из Донбасса. А прекращение обстрелов приведет к налаживанию полноценной мирной жизни и привлечению инвестиций.

Председатель профкома шахты Виктор Каторгин рассказал, к каким последствиям приводят обстрелы шахты. Фото: Скриншот видео ТК «Юнион»

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС СО СТОРОНЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

В ДНР ищут инвесторов не только для шахты Засядько. Министр Андрей Чертков сообщил, что порядка 10 млрд рублей нужно будет инвестировать в развитие угольной отрасли в течение трех лет. При этом многие российские компании проявляют большой интерес.

- Это компании Кузбасса, Воркуты и Якутии. Они заинтересованы в развитии угольной промышленности в Донбассе, понимают, что потенциал у отрасли громадный, - подчеркнул Чертков.

В октябре ДНР в качестве нового региона России участвовала в международном форуме «Угольная отрасль – новые реалии» в Кемерово. Делегацию возглавил руководитель угольного ведомства.

Андрей Чертков отметил, что участие в мероприятии такого уровня стало еще одним символом возвращения Донбасса домой. Более 8 лет, несмотря на обстрелы угледобывающих предприятий и промышленной инфраструктуры края, горняки Донбасса спасали и восстанавливали свои шахты, продолжали выдавать на-гора уголь, веря в дальнейшее развитие и процветание.

- И сегодня, общими усилиями, при помощи партнеров, специалистов и технологий нашей большой Родины - России эта вера постепенно становится реальностью, - подчеркнул министр.

На форуме в Кемерово участники приветствовали делегацию ДНР, которую возглавил министр Андрей Чертков. Фото: МинУиЭ ДНР

Возможности для инвесторов в углепроме ДНР широкие. По сообщению Черткова, сейчас в Республике работают 13 государственных шахт. Три в Донецке - имени А. Ф. Засядько, имени Челюскинцев и имени А. А. Скочинского. Шахта «Комсомолец Донбасса» в Кировском. Шахты в составе госпредприятий «Макеевуголь» и «Торезантрацит». Еще макеевские шахты «Щегловская-Глубокая» и шахта «Коммунарская» - они находились во временной администрации Донецкого металлургического завода.

- «Щегловская-Глубокая» как раз, может, придет на смену шахте имени Засядько пока ее не восстановят. Шахта «Коммунарская», я рассчитываю, будет повторением нашей основной шахты «Комсомолец Донбасса», - отметил глава углепрома.

Кстати, «Щегловская-Глубокая» разрабатывает тот же пласт коксующегося угля, что и «Засядько».

Тем временем, врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Республика не только полностью обеспечена углем, но и может его экспортировать. По данным Минугля и энергетики, в 2021 году Республика поставила на экспорт более двух миллионов тонн угля.

СПРАВКА «КП»

Шахта введена в эксплуатацию в 1958 году и названа в честь министра угольной промышленности СССР в 1949—1955 годах Александра Засядько. Относилась к сфере влияния бывшего и. о. премьер-министра Украины, народного депутата Украины от Партии регионов Ефима Звягильского (умер в ноябре 2021 года), который в 1979—1992 годах работал директором шахты, а потом был ее почетным президентом и возглавлял совет арендаторов.

В марте 2017 года власти ДНР ввели на шахте госуправление. Впоследствии угольное предприятие стало государственным.

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