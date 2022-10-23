В школе на западе Донецка после обстрела ВСУ выбиты стекла на всех этажах

Во многих кабинетах школы № 76 выбиты стекла. Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины обстреляли школу № 76 в Кировском районе Донецка. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Сегодня в 9:20 при обстреле Кировского района (поселок Машзавод) зафиксирован прилет во внутренний двор школы № 76 по улице Петровского. Повреждено остекление всех этажей. Также взрывной волной повреждено остекление трех этажей стоящего напротив здания межшкольного учебно-производственного комбината, — отметил Кулемзин.

Также он сообщил, что в результате обстрелов частично обесточен Петровский район. В Куйбышевском районе повреждены 4 дома частного сектора и многоквартирый дом – выбито остекление окон, осколками посечены кровли, фасады, заборы и линии электропередач.

По данным представительства СЦКК, практически все прифронтовый районы Донецка сегодня оказались под артиллерийскими обстрелами ВСУ с использованием гаубиц стандарта НАТО. Также противник применяет РСЗО «Град».

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