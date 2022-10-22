Донецкий ботанический сад приглашает за яркими эмоциями в оранжереи. Фото: Ботсад столицы ДНР

Донецкий ботанический сад приглашает за яркими эмоциями в оранжереи.

- Если серая дождливая погода нагоняет хандру и вам хочется ярких эмоций и красок, спешите в Донецкий ботанический сад! В наших оранжереях независимо от времени года и погоды за окном сказочно красиво, комфортно, все непрерывно цветет и благоухает, - сообщает в своем телеграм-канале пресс-центр Донецкого ботанического сада.

Экскурсии в тропических оранжереях проходят каждый день в 11.00 и 13.00.

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его - 203 гектара. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Ботанический сад в промышленном Донбассе создавался, прежде всего, как научный институт, способный решать его экологические проблемы. Сейчас его коллекционный фонд насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.

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