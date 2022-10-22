Чемпион Европы и мира по смешанным единоборствам Владимир Минеев заявил об открытии в Мариуполе секций по ММА

Ребятишки отвели душу на устроенном гостями из РФ празднике. Фото: Телеграм главы Мариуполя

«Здоровье - наша цель!» - под таким названием в Мариуполе сегодня состоялся спортивный праздник. Он прошел на спортивной площадке ОШ №5.

- Мотивация и приобщение к здоровому образу жизни молодежи - важная задача и ответственная работа для каждого из нас. Об этом говорили и почетные гости спортивного праздника: генеральный директор строительной корпорации из Ульяновской области «Дом 73» Владислав Шубин и чемпион Европы и мира по смешанным единоборствам Владимир Минеев, - сообщил в телеграм мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Дети левобережья всласть наигрались в мини-футбол и баскетбол, а также поучаствовали в задорных спортивных стартах и эстафете. Победителям соревнований вручили призы.

Ульяновские строители планируют и дальше поддерживать городские спортивно-массовые мероприятия, а Владимир Минеев собирается открыть в Мариуполе секции по ММА и обучать детей боевым искусствам.

- Уверен, что с такими надежными партнерами у мариупольской детворы есть большие перспективы, - отметил градоначальник.

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