В Мариуполе пострадавшим жителям начали выдавать ключи от комнат в общежитии маневренного фонда

Жители левобережья, которые остро нуждаются в жилье, могут переселиться сюда и переждать холода в достойных условиях. Фото: ТГ/иващенко

Жителям Мариуполя, лишившимся своего крова в результате боевых действий, начали предоставлять временное жилье. Им начали выдавать ключи от комнат в общежитии маневренного фонда. Об этом сообщил мэр города Константин Иващенко.

Он отметил, что в Орджоникидзевском районе людей стали расселять в переоборудованном для этих целей здании бывшего лицея.

- В Орджоникидзевском районе шестеро мариупольцев, оставшихся без жилья, получили ключи от комнат в общежитии маневренного фонда. Строители из Тульской области переоборудовали под расселение людей здание бывшего профлицея, - проинформировал мэр.

По словам Иващенко, общежитие было обустроено по всем современным меркам - на этажах имеются ванные комнаты и санузлы, есть своя прачечная, просторный меблированный холл и помещение для хранения колясок. Кроме того, предусмотрена игровая комната для детей. Общежитие рассчитано на проживание 250 человек.

Градоначальник также подчеркнул, что даже при наличии временной жилплощади за пострадавшими жителями все так же остается право на получение компенсаций за утраченное имущество и жилье.

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