В Мариуполе начали выплачивать компенсации за утраченное жилье

Первые пять семей, а это девять человек, получили сегодня компенсации Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Мариуполе начали платить компенсации за утраченное имущество и жилье. Первые выплаты получили уже пять семей. Об этом сообщил ДАН начальник управления труда и социальной защиты населения Жовтневого района города Сергей Голубков.

Он отметил, что общая сумма первых выплат пострадавшим мариупольцам составила почти миллион рублей.

- Первые пять семей, а это девять человек, получили сегодня компенсации за утраченное жилье и имущество. Общая сумма выплат составила 900 000 рублей - на каждого человека по 100 000 рублей, - рассказал чиновник.

Он также уточнил, что в дальнейшем этим семьям предоставят новое жилье.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР начнут выплачивать компенсации за утраченное жилье. Под утраченным жильем подразумеваются жилые помещения многоквартирных и частных домов, расположенные на территории Республики и получившие повреждения вследствие боевых действий, начиная с 24 февраля 2022 года. Также будет компенсироваться утрата имущества первой необходимости.

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