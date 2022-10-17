К ноябрю в Мариуполе откроют переправу, соединяющую левый берег с центром города

Строители возводят временную переправу рядом с разрушенным мостом. Фото: ТГ/Иващенко

Пост-мост в Мариуполе, разрушенный украинским боевиками, восстановят строители из Санкт-Петербурга в течение двух лет. А уже через две недели в этом районе откроют временную переправу. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Константин Иващенко.

Сейчас строители возводят временный мост. На объекте задействованы около 60 специалистов и 14 единиц техники. Уже подготовлены опоры временной конструкции, началась сборка верха пролетного строения и возведение проезжей части. Выполнена примерно половина работ.

Новая переправа станет частью маршрута, соединяющего в одну логистическую цепочку транспортные потоки между Ростовом-на-Дону, Херсоном и Крымом. Мост также разгрузит движение в направлении Левобережья через Ильичевский район и уменьшит нагрузку на единственный сегодня действующий мост между двумя частями города.

Пост-мост расположен в районе меткомбината «Азовсталь», связывает Центральный и Левобережный районы Мариуполя. Считается, что несколько столетий назад на этом месте был казацкий пост, который защищал сухопутный путь в Крым. С тех пор устье реки называют пост-мост.

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