Глава ДНР: Выданные в Республике дипломы подтверждать не нужно

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР
В ходе телеграм-эфира врио Главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину задала вопрос уроженка Мариуполя, которая сейчас проживает в Белгороде. Девушка рассказала, что по образования она фармацевт. Диплом получила в Украине в 2011 году, а курсы повышения квалификации прошла в 2021 году.
- Какие дальнейшие действия для работы в России, нужно ли подтверждать диплом? – спросила Юлия.
- Дипломы, выданные образовательными организациями, действующие на территории Республики на день принятия в Российскую Федерацию не требуют подтверждения. Дипломы же украинских вузов необходимо подтвердить, сдав специальный экзамен по установленной форме, - ответил Денис Пушилин.
Напомним, что в ходе телеграм-эфира руководитель нового региона РФ отвечает на вопросы жителей об особенностях интеграции Донецкой Народной Республики с Россией. Жители присылали вопросы на эфир через чат-бот. Прямой эфир также транслируется на официальном сайте Главы Донецкой Народной Республики и на телеканале «Юнион».
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