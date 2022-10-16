Денис Пушилин: Донбасс выстоял и дождался воссоединения с Россией благодаря таким героям, как Моторола

16 октября - шестая годовщина со дня гибели легендарного Моторолы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Герой ДНР, командир батальона «Спарта», полковник Арсен Павлов (Моторола) сделал все, чтобы Донбасс выстоял в борьбе с киевским режимом в 2014 году. Об этом сегодня в шестую годовщину со дня гибели Павлова заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.

- В 2014 году Донбасс должны были стереть с лица земли, а благодаря таким русским парням, как Арсен, мы выстояли и сейчас стали Россией, - напомнил Денис Пушилин.

Врио Главы ДНР добавил, что если бы Павлов был сейчас жив, то он очень гордился бы бойцами «Спарты», героически освобождающими Донбасс.

Напомним, что Герой ДНР Арсен Павлов вечером 16 октября 2016 года был подло убит. Моторола погиб от взрыва лифта в своем доме. Боевой путь начинал в Славянске, принимал участие в обороне Дебальцево, Иловайска, а также боях за Донецкий аэропорт.

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