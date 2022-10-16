Денис Пушилин вручил министру культуры Чечни орден Дружбы

Пушилин вручил министру культуры Чечни орден Дружбы. Фото: Администрация Главы ДНР

Сегодня, 16 октября, врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил министру культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой орден Дружбы. Об этом руководитель Донецкой Народной Республики сообщил в своем телеграм-канале.

- Вручил министру культуры Чеченской Республики орден Дружбы за сотрудничество и как символ нашей благодарности за поддержку Донбасса, - рассказал Денис Владимирович.

Не так давно он был с визитом в Чечне, а сегодня в ДНР в гостях министр культуры этой Республики Айшат Кадырова.

- Несомненно, ее отличает доброе и смелое сердце, которое привело в Донецк в столь небезопасное время. Айшат Кадырова известна как защитница прав человека, много делает для поддержания духа бойцов, участвующих в специальной военной операции. Поддерживает их искусством, словом и, конечно, молитвой, - отметил Денис Пушилин.

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