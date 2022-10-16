Украинские боевики за сутки сорок раз обстреляли ДНР: десять городов и сел оказались под огнем ВСУ

Украинские боевики за сутки сорок раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 175 снарядов, ракет, мин и гранат. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрел Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мирного жителя в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Кировском районе Донецка и Ясиноватой. Повреждены 12 домостроений в Куйбышевском, Киевском и Кировском районах Донецка, Александровке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

Противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров.

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