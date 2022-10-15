Более 35 тысяч мальков карпа и толстолоба запустили в водоемы ЛНР

Три водоема в Антрацитовском и Свердловском районах зарыбили мальком собственного производства. Фото: Минприроды ЛНР

В Луганской Народной Республике арендаторы выпустили в используемые ими водоемы более 35 тысяч мальков карпа и толстолоба. Благодаря своевременному зарыблению можно будет в дальнейшем получить качественную товарную рыбу для реализации потребителям Республики. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

Там уточнили, что в пруд «Широкий» Антрацитовского района были выпущены 20 тысяч штук малька, в «Ленинский» - более 10 тысяч. В пруд, расположенный на балке Левый Тузлов в Свердловском районе, вселили 5 тысяч мальков.

- Весь малек собственного производства - получен с помощью инкубирования личинки аппаратом Вейса арендатором пруда «Виноградник» Антрацитовского района, - рассказали в ведомстве.

Отметим, ранее в Минприроды заявляли, что арендатор пруда «Виноградник» вывел более 1,5 миллиона личинок различных видов рыб для дальнейшего зарыбления водоемов Республики.

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