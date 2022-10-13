Крым этой осенью: Доехать дончанам тяжело, но путешествие того стоит

Туристы смотрят закат на мысе Фиолент Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Крым красив в любое время года. Знаю по опыту, потому как несколько раз ездила не в сезон – в ноябре, декабре и не переставала восхищаться природой.

Прогуляла пса по минному полю

Поехать из Донецка в Севастополь нужно подготовившись. Перевозчики есть, дорога займет сутки. Цена билета – 2500 рублей. Но готовиться нужно не только финансово, но и морально.

- А что вы хотите? Автобусы не новые, деталей не найти, - эмоционально высказывался водитель. – Вот у нас с напарником должен быть выходной, а нас рано утром в рейс направили.

Рассерженные водители тут же поставили пассажиров в рамки. Ничего не спрашивать, выходить на остановках максимум минут по 15, на пункте пропуска вести себя тихо.

Сейчас не так уж и много людей, которые могут позволить себе посмотреть красоты Крыма. Туда ехали в полупостом автобусе, назад возвращались полными.

По дороге на полуостров водителей вывела из себя блондинка бальзаковского возраста. Она как-то для себя «проложила» схему, по которой встретит автобус из Москвы где – то под Макеевкой и заберет подругу в Крым.

- Так даже в аэропортах не делают! – не сдерживаясь орали на нее водители.

Автобус из Москвы задерживался. Женщина плакала. Мы ждали ее подругу. Водители за простой попросили у нее тысячу рублей. Она не заплатила, а тут и московский рейс подоспел.

А дальше продолжали принимать новых попутчиков.

Крым хорош в любое время года Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Зоопарк на колесах

Выяснилось, что люди очень любят путешествовать с домашними животными. Прямо рядом со мной села дама с красавцем – лабрадором. Не знаю, как родные отпустили сухонькую бабушку с огромным псом в такую трудную поездку. К чести лабрадора, собачка вела себя корректно. От стресса не смогла сходить по нужде на первой остановке. Нас предупредили, что сходить можно только в деревянный сортир, в кусты не стоит – могут быть мины.

Но бабушка прогуляла собачку именно по полю.

Ждали, пока она вернется, или не раздастся взрыв. Лабрадор – очень умный пес, провел бабушку безопасным путем. И когда далее к нам подсела девушка с котиком британской породы – еще раз это доказал. Он не гавкнул ни разу! А вот бабушка выносила соседям мозг. Не могла разобраться, как в телефоне выяснить IME, включить WI – FI. и т.п.

Вода из крана воспринимается как чудо

Крым хорош в любое время года Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Долина привидений Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Жители ДНР с марта живут в ограниченном доступе к воде. Ее дают по графику раз три – шесть дней. До верхних этажей она не доходит. Люди спускаются к кранам из подвалов. Поэтому, когда наш автобус доехал до пункта пропуска в РФ, радости не было предела – пассажиры очень долго мыли руки под краном! Вот она – цивилизация!

У спортсменов есть такое понятие, как мышечная память. Она и к нашей истории возвращается быстро, как только заезжаем в мирные города. Вдруг понимаем, что боевых действий нет, свет и связь имеется по умолчанию.

А еще стоит взглянуть на рассвет у ЮБК. Он прекрасен. И все невзгоды пути моментально забываются.

Кстати, еще туристы специально приезжают на мыс Фиолент, чтобы посмотреть закат. Длится он недолго, но картина завораживает. Есть местное поверье, что на закате нужно что – то покушать. Чтобы достойно провести день, и следующий был нормальным.

Отдохнуть в Крыму можно и бюджетно.

Крым хорош в любое время года Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Я езжу в Симеиз уже двадцать один год, - говорит моя соседка Нина по дороге в Донецк. Ей 80 лет, всю жизнь проработала инженером на металлургическом комбинате в Макеевке. – Аллергия на амброзию. Только Крымом и спасаюсь. Уезжаю на весь август. Мне хозяйка делает огромную скидку, я же постоянная клиентка. В сутки – триста рублей, правда, далеко от пляжа. Ходить как раньше по горам не могу, но из Крыма возвращаюсь окрепшей. И здесь такие вкусные фрукты, что ни в каких турецких теплицах не вырастить!

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ

Несколько рекомендаций из собственного опыта.

Крым хорош в любое время года Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Не спрашивайте у водителя время прибытия – никто не знает, как сложится ситуация

У диспетчера нужно взять и номер водителя автобуса с номером оператора РФ, чтобы встречающие могли узнать, где вас высадят. В последний момент может поменяться рейс. Форс-мажор для таких рейсов - обычная ситуация.

Как правило, один из водителей сильно нервничает, нужно прислушиваться к тому, что отвечает другой. «Это не хамство, это работа!» - Так они оправдываются.

На WI – FI в автобусе не стоит надеяться, он не будет работать всю поездку, хоть диспетчер и убеждает в обратном.

IME лучше записать еще дома, в спокойной обстановке и вложить в паспорт ДНР. Именно на таможне ДНР требуют эту информацию.

Путешествовать лучше в спортивной одежде. А перед поездкой позаниматься гимнастикой – гибкость поможет как – то пережить дорогу в кресле автобуса.

Автобус делает остановку и в столовой. Так что брать много еды в дорогу не стоит, а вот водой нужно запастись. С йогуртами для перекуса тоже нужно быть осторожными. Во многих магазинах в республике отключают свет из – за обстрелов ВСУ. Так что даже с нормальным сроком годности он может пропасть.

Обязательно взять с собой наушники, дабы не страдать от разговоров других пассажиров.

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