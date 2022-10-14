ВСУ начали отступать от Артемовска

Союзные силы готовятся к заходу в город. Фото: УНМ ЛНР

Основные подразделения украинских войск начали отступать от Артемовска, расположенного на севере Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил журналистам ТАСС один из сотрудников силовых ведомств Луганской Народной Республики.

Он отметил, что украинские войска стали покидать город уже этой ночью.

- По имеющимся в нашем распоряжении данным от местных жителей, основные подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артемовск. Союзные силы готовятся к заходу в город, - проинформировал осведомленный источник.

Отметим, что 13 октября союзные войска освободили еще два населенных пункта в ДНР, расположенные в окрестностях Артемовска - Опытное и Иванград. Ранее под контроль ДНР перешли населенные пункты Отрадовка, Веселая Долина и Зайцево на подступах к городу. Как напомнили в Штабе территориальной обороны ДНР, войска русской коалиции продолжают развивать наступление сразу по нескольким направлениям.

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