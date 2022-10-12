В Донбассе будет работать спецкомиссия РФ по подтверждению трудового стажа и пенсионных прав

Спецкомиссия создается, чтобы облегчить жителям подтверждение своего трудового стажа. Фото: ЮГМК

Специальная комиссия по подтверждению трудового стажа будет учреждена в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Всероссийской политической партии «Единая Россия».

- Главной особенностью интеграции пенсионного законодательства станет учреждение спецкомиссии по подтверждению стажа, пенсионных прав в отсутствие возможностей подтверждения своих трудовых гарантий, — сказано в сообщении по итогам видеоконференции членов партии ЕР с профильными ведомствами новых субъектов РФ.

Отмечается, что территориальные органы фонда пенсионного и социального страхования РФ начнут работать на новых территориях с 1 января 2023 года.

«Единая Россия» готовит законопроекты по интеграции социального законодательства новых субъектов в правовое поле РФ. Они, в частности, установят период, в течение которого продолжат начислять действующие выплаты.

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