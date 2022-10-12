Жители ДНР могут получить СНИЛС на территории Республики

Раньше жители ДНР, получившие гражданство РФ, выезжали в Россию и оформляли СНИЛС в ПФР или МФЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пенсионном фонде ДНР рекомендуют жителям получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Этот документ может понадобиться в различных сферах жизни в связи с поэтапным переходом на российское законодательство. Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала, что такое СНИЛС и в каких случаях он нужен.

- Сейчас государственные органы ДНР при выплате пенсий и пособий идентифицируют граждан благодаря двум документам: паспорту и идентификационному коду (ИНН). Эта система персонифицированного учета досталась нам в наследство от Украины. В Российской Федерации тоже есть аналогичная система, но вместо ИНН там используется СНИЛС, который есть у всех россиян, - поясняет Селиванова.

Она напоминает, что ранее жители ДНР, получившие гражданство РФ, выезжали в Россию и оформляли СНИЛС в ПФР или МФЦ. Сейчас Пенсионный фонд ДНР при содействии Пенсионного Фонда России принимает заявления и выдает СНИЛС на территории Республики.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ДОКУМЕНТ

Депутат перечисляет, для чего понадобится СНИЛС в ближайшее время.

- Для получения пенсии в Пенсионном фонде Российской Федерации.

- Для передачи сведений о трудовых отношениях и о суммах, которые перечисляет работодатель за работника в счет будущей пенсии.

- Для оформления полиса Обязательного медицинского полиса (ОМС) и получения бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях России.

- Для регистрации на портале Госуслуги (gosuslugi.ru).

При наличии подтвержденной учетной записи на этом сайте можно, не выходя из дома, оформить многие государственные и муниципальные услуги, записаться на прием в различные государственные органы. Так, через портал Госуслуги можно:

- Получить электронный сертификат на материнский капитал.

- Записаться на прием в ПФ для подачи заявления на реализацию сертификата на материнский капитал.

- Записаться в Управление внутренней миграции РФ или Многофункциональный центр для оформления загранпаспорта, обмена паспорта в 20 и 45 лет, получения первого паспорта РФ ребенку в 14 лет.

- Записаться на прием в ГАИ. И это далеко не полный перечень.

СНИЛС нужен для получения пенсии в Пенсионном фонде Российской Федерации. Фото: ПФ ДНР

НУЖНО ЛИ СРОЧНО ОФОРМЛЯТЬ

СНИЛС в ПФ ДНР может оформить любой житель, независимо от возраста. То есть пенсионеры и дети, трудоустроенные граждане и безработные. Главное условие - наличие любого действительного паспорта - ДНР, Украины или России.

- Нужно ли оформлять СНИЛС срочно? Не исключаю слухов и даже спекуляций по этой теме. Никакой срочности оформления СНИЛС нет! В Республике продолжается выплата пенсий, пособий и зарплат на основании сведений, уже имеющихся в госорганах ДНР, - говорит депутат НС.

Она отмечает, что до 1 января 2026 года на территории Республики действует переходной период. Это значит, что пока не приняты новые нормативные документы, применяются законы и подзаконные акты ДНР.

- До 1 марта 2023 года на территории Республики будут созданы территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Благодаря аналогичному опыту Крыма, будет проходить плавный переход от республиканского социального и пенсионного законодательства к российскому, - поясняет Анастасия Селиванова.

При этом она все же советует не затягивать с оформлением СНИЛС, особенно пенсионерам и безработным. Потому что сейчас можно оформить СНИЛС спокойно и без очередей.

- Потом, я не исключаю, будут собираться перед Пенсионным фондом толпы возмущенных людей, которые ждали «лучших времен» и которым было «некогда», - подчеркивает депутат.

ГДЕ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

Для получения документа необходимо обратиться в любое территориальное управление Пенсионного фонда Республики. Трудоустроенные граждане смогут подать документы на СНИЛС в отделы кадров предприятий. Сейчас сотрудники Пенсионного фонда ДНР активно подключают к оформлению СНИЛС местных работодателей. О готовности документа заявителю сообщат по телефону.

В таком же порядке можно получить СНИЛС на бумажном носителе, в случае если он вам уже присвоен, но не выдан. А также исправить или привести в актуальное состояние сведения, в случае если они в системе персонифицированного учета РФ неактуальны или с ошибкой.

Для желающих зарегистрировать своих детей в системе персонифицированного учета РФ и получить на них СНИЛС при себе нужно иметь помимо паспорта родителя свидетельство о рождении ребенка. Если документ заполнен только на украинском языке, нужен перевод такого документа, заверенный нотариусом.

За дополнительной информацией обращаться на горячую линию Пенсионного фонда ДНР: +7 (856) 300-25-76, +7 (949) 303-57-48.

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