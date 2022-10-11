Котельные в ДНР запитают от скважин

Котельные готовят к началу сезона. Фото: Минстрой ДНР.

В ДНР началось бурение скважин около котельных. Это делается для того, чтобы заполнить водой систему центрального отопления.

Как уже писала «Комсомолка», именно артезианские скважины – еще не использованный полностью инструмент в борьбе с водной блокадой со стороны Украины. Противники скважин ссылаются на подземные выработки под Донецком, угрозу фундаменту многоэтажных домов из-за подтопления, на большое количество подземных кабелей и коммуникаций и т.п.

Однако процесс все же начался, поскольку надежд на восстановление поставок воды по каналу «Северский Донец-Донбасс» в обозримом будущем нет.

- Бурение скважин около котельных позволяет отделить теплоснабжение от центрального водоснабжения, и заполнить систему водой. Очень помогают специалисты из регионов РФ, закрепленные за нашими территориями, — заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Традиционно системы централизованного отопления в ДНР запускают 15 октября. В случае похолодания, либо теплой погоды по решению муниципальных властей эта дата может быть изменена. И, конечно, свои непредсказуемые коррективы вносят обстрелы со стороны ВСУ, а огонь по котельным и водоканалам они ведут каждый день.

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